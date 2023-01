Die Beschäftigung mit Musik war für eine europäische Frau der Renaissance nur im Badehaus, Bordell oder Kloster möglich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die meisten überlieferten Kompositionen aus dieser Zeit von Ordensschwestern stammen. Zwei italienische Komponistinnen, die in Klöstern lebten, möchte ich in diesem Kurs vorstellen:

Sulpitia Cesis, geb.1577 in Modena und ab 1593 dort im Augustinerkloster, veröffentlichte 1619 einen Band Motetti Spirituali, geistliche Vokalwerke. Sie weist besonders darauf hin, dass diese Werke auch von Instrumenten gespielt werden sollen. Wir werden einige ihrer wunderschönen doppelchörigen (!) Werke kennenlernen.

Besonders früh zeigte sich die Begabung von Vittoria Raffaella Aleotti (*1575), die, um besser gefördert werden zu können, mit 14 in dem für seine Musik berühmten Kloster San Vito in Ferrara aufgenommen wurde. Ein Zeitgenosse schreibt über die Konzerte dort: Die Stimmen und Instrumente wie Zinken, Posaunen, Violinen, Doppelharfen, Lauten Flöten und Cembalo klangen so außerordentlich zart und anmutig und wunderbar intoniert "als ob sich das Paradies selber geöffnet hätte". Das versuchen wir mit ihren frühen, weltlichen Madrigalen, eines davon auch titelgebend für diesen Kurs, zu imitieren.

Darüber hinaus werden einige Kompositionen über Frauen und ein Werk mit ausnotierten Verzierungen aus dieser Zeit behandelt.

Anhand der Stücke werden Blockflötentechniken wie Tongestaltung und Artikulation geübt, sowie Interpretation der Musik dieser Zeit mit z.B. Verzierungen. Notenmaterial für den Kurs wird vorher per Mail verschickt.

Der Kurs richtet sich an Blockflötisten, die leichte Stücke vom Blatt und mittelschwere Stücke bis zwei Vorzeichen, mit c- und f-Instrumenten, spielen können. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, welche Instrumente der Blockflötenfamilie Sie spielen können und welche Sie mitbringen werden.